Звезды на выпускном в Кремле: у Алсу случился конфуз, а Валя Карнавал удивила формами

Всероссийский выпускной бал отгремел в Кремлевском дворце. Поздравляли выпускников звезды. На сцене они пели, а за кулисами вспоминали свои школьные годы. О самых интересных моментах, которые произошли в этот вечер, в нашем материале.

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Певица Зара призналась, что в ее семье есть тоже выпускник. Старший сын звезды в этом году закончил 9 классов и у него тоже будет свой выпускной.

- У него три четверки, - рассказала певица. – А экзамены он сдал на все пятерки. Максик (младший – авт.) у нас тоже отличник.

По словам певицы, один сын – гуманитарий, а второму больше нравятся точные науки. Но с выбором будущей профессии ее сыновья пока не определились.

- Они думают, присматриваются к разным институтам, - пояснила певица. – Я им не завидую. Сейчас уже в 8-9 классах спрашивают, куда они будут поступать, чтобы сосредоточиться на определенных предметах. А ведь люди порой и в 30-40 лет не знают, как распорядиться жизнью.

С Ириной Дубцовой выпускники пели хором. Певица таким теплым приемом была явно довольна.

- Мои хорошие, помните, что все у вас только начинается, - желала Ирина. – Я от всей души поздравляю каждого из вас с этим новым, прекрасным, удивительным, непредсказуемым этапом в вашей жизни. С завтрашнего дня у вас начнется новый, блестящий, невероятный путь. Всем вам самого доброго, настоящего, искреннего и хорошего. От всей души.

Валя Карнавал приехала в Кремль заранее.

- Тебя пригласили концерт спасать, - то ли в шутку, то ли всерьез сказал один из организаторов. - Так я спасу, - тут же нашлась Валя. – Я всех спасу!

Выпускники действительно встретили Валю овациями. На сцене Валя появилась в весьма откровенном платье, эффектно подчеркнувшем все, чем ее наградила природа. Своим выступлением в Кремле Валя осталась довольна: по окончании выпускники скандировали название ее песни.

«Они даже расстроились, что я дальше не продолжила», - выйдя за кулисы, сообщила Карнавал.

А после рассказала о своем выпускном.

- У нас он был на природе: мы веселились, танцевали, - вспоминала Валя. - Нас было 15 человек: небольшое село. Но нам было очень весело: мы встречали рассвет, кто-то из нас даже хотел в речке искупаться.

Правда, на встречах выпускников Валя ни разу не была. Но обещает со временем исправить ситуацию.

- У нас встречи выпускников проходят, и я бы с удовольствием пошла, но из-за большой загруженности не могу, - заявила Валя. – Но когда-нибудь я доеду обязательно.

А вот Денис Клявер признался, что с одноклассниками общается активно. У них есть отдельный чат, в котором они делятся разными новостями.

- Это – бесценные люди, - признался Денис. - Они знают тебя с детства и полюбили таким, какой ты есть. И ты их такими же полюбил. Когда мы становимся старше, то обращаем внимание на характер человека. А в детстве, как случается, так и случается.

У Алсу во время выступления случился модный конфуз. На сцену звезда вышла в пиджаке весьма оригинального кроя с оголенными плечами. В разгар выступления что-то пошло не так: подвел верхний край конструкции пиджака. В результате певица была вынуждена придерживать его рукой, чтобы не оголиться.

- Что случилось? Бретелька порвалась? – поинтересовался у Алсу один из журналистов за кулисами.

- Ничего хорошего, - засмеялась звезда. - Так праздновали, что порвалась бретелька.

Дмитрий Колдун радовал спортивной формой, демонстрируя бицепсы. Как оказалось, усовершенствует тело Дима регулярно.

- Я каждый день занимаюсь, - признался Дима. – У меня во дворе дома турник и брусья, я туда каждое утро хожу. Делаю физические упражнения. Пройти десять тысяч шагов не у всех получается, а сходить на турник можно. Всем рекомендую.

Люся Чеботина к прессе не вышла. В этот вечер обычно улыбчивая и словоохотливая певица, видимо, выглядела слишком серьезно. Приехав в Кремль, сразу скрылась в гримерке, откуда вышла только на выступление.

Жасмин, которая выступала вместе с Маш Милаш, до выхода на сцену активно репетировала свой номер за кулисами. Выпускников она поразила неожиданным преображением. За последние полгода звезда похудела едва ли не вдвое. Кажется, такой стройной она не была даже в молодости. Певица рассказывала, что секрет ее феноменального похудения прост. Жасмин работает с нутрициологом и ест только определенные продукты. Результат, как говорится, налицо!