Инфоцыганство и уроки любви за деньги: до чего докатилась красавица Вера Брежнева

Бывшая солистка легендарного поп-коллектива, некогда кумир миллионов и обладательница титула самой красивой женщины России, сегодня переживает не самые лучшие времена. После отъезда из страны карьера артистки дала трещину, а попытки перезапуститься пока не приносят ожидаемого результата. Вера Брежнева сменила имя, язык песен и даже попробовала себя в роли коуча и наставника по интимным вопросам. Что на самом деле происходит с той, чьи хиты когда-то знала наизусть вся страна, — в материале.

Случайный билет в большую сцену

История восхождения Веры Брежневой могла бы стать сценарием для голливудского фильма о Золушке. В июне 2002 года в Днепропетровске на праздновании Ивана Купалы выступала группа «ВИА Гра». В какой-то момент продюсеры пригласили зрительниц на сцену, чтобы те спели вместе с солистками. Среди отважных девушек оказалась и Вера Галушка — тогда ещё никем не известная студентка.

Она вышла, взяла микрофон, и случилось чудо. Продюсер Дмитрий Костюк мгновенно разглядел в ней то, что отличает любительницу от профессионала: природную пластику, идеальный слух и ту самую искру, которая зажигает звёзд. Так Вера оказалась в группе, заменив Алёну Винницкую. А новую фамилию ей придумали мгновенно — Брежнева, в честь генсека, который, как и она, был родом с Украины.

Вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской они сформировали тот самый «золотой состав», который до сих пор вспоминают с ностальгией миллионы поклонников. Четыре альбома, съёмки в Японии, ротации на всех радиостанциях, премии и светские вечеринки — всё это стало реальностью для провинциальной девушки.

Сольное плавание и статус главной красавицы страны

Четыре года в «ВИА Гре» дали Вере бесценный опыт, но амбиции требовали большего. В 2007 году она покинула группу, чтобы начать самостоятельный путь. И первые шаги оказались уверенными. Дуэт с Dan Balan «Лепестками слез» мгновенно стал хитом, а в 2010-м вышел дебютный сольный альбом «Любовь спасет мир». Заглавный трек с припевом «Я знаю пароль, я вижу ориентир» буквально витал в воздухе — его напевали в маршрутках, на корпоративах и в наушниках школьников.

В 2011 году Брежнева представила клип на «Реальную жизнь», съёмки которого проходили в живописном Непале. Тогда же зрители увидели её дуэт с Жанной Фриске на новогоднем огоньке — они исполнили «Звенит январская вьюга», и этот номер стал одним из самых трогательных в истории праздничных эфиров.

Особого внимания заслуживает композиция «Девочка моя» 2016 года. Клип снимал Алан Бадоев, но сценарий придумала сама Вера. В кадре появились три поколения её семьи — мама, сёстры, дочери и племянницы. Это было настолько искренне, что зрители плакали у экранов. Казалось, что артистка нашла идеальную формулу: душевные песни, красивые видео и стабильная популярность. Регулярно попадая в списки самых красивых женщин России по версии различных журналов, Брежнева укрепляла свой статус главной блондинки отечественного шоу-бизнеса.

В 2018-м вышла песня «Ты мой человек», а затем произошёл инцидент, который заставил публику усомниться в искренности артистки. На фестивале «Звёзды “Русского радио”» в Crocus City Hall Брежнева исполняла «Близкие люди» и спустилась в зал. Неловко оступившись, она упала, но песня продолжала звучать без перерыва. Зрители мгновенно сделали выводы: голос шёл не вживую, а с фонограммы. Этот эпизод, хоть и не разрушил карьеру, немного приоткрыл закулисную сторону успеха.

Роковой 2022-й: отъезд, развод и потеря ориентиров

Коренной перелом в судьбе Брежневой случился в 2022 году. Вместе с мужем, известным продюсером Константином Меладзе, она высказалась против СВО и приняла решение покинуть Россию. Однако за границей её ждал вовсе не новый виток славы, а череда разочарований. Брак с Меладзе распался, а вместе с ним исчезла и профессиональная поддержка, которая на протяжении многих лет помогала артистке держаться на плаву.

Без мужа-продюсера карьера резко пошла под откос. Новых заметных хитов не появлялось, концертные площадки пустовали, а медийный интерес сошёл на нет. В одном из редких интервью певица призналась: в России у неё было всё — работа, финансовая стабильность, армия поклонников. Но после отъезда эта отлаженная система рухнула, и она оказалась в полной растерянности.

В попытке перезагрузиться Вера объявила о повышении гонораров за выступления на территории России, но, как оказалось, приглашений больше не поступало. Индустрия безжалостна: она быстро забывает тех, кто покидает игру.

Инфобизнес, секс-курсы и новый псевдоним

Когда традиционная эстрада перестала приносить доход, Брежнева предприняла несколько нестандартных шагов. Сначала она попробовала себя в роли коуча — запустила марафоны по женскому лидерству, обещая участницам научить их быть счастливыми и успешными. Однако и этот проект не получил широкого отклика.

Тогда артистка пошла ещё дальше. Она сменила псевдоним на Vira, полностью отказалась от песен на русском языке и начала формировать украиноязычный репертуар. Новый образ активно продвигается через благотворительность: Вера помогает переселенцам, больницам и регулярно рассказывает об этом украинским журналистам.

Самым же неожиданным поворотом стало решение стать наставницей в интимной сфере. В Киеве Брежнева запустила занятия для женщин, где учит их правильно получать удовольствие и совмещать личную жизнь с налогами, сделками и другими «взрослыми делами». Стоимость одного занятия — около 30 тысяч рублей. В работе участвуют психологи, гинекологи и даже астрологи. Скептики восприняли эту инициативу с усмешкой, но сама Вера уверена, что помогает женщинам обрести гармонию.

Таинственное кольцо и слухи о новой любви

Пока одни гадают о творческом будущем Брежневой, другие обсуждают её личную жизнь. Недавно артистка опубликовала фото из ресторана отеля Ritz, подписав его: «Джаз, шик и любовь». Поклонники мгновенно заметили на безымянном пальце кольцо с крупным бриллиантом. В комментариях тут же посыпались вопросы: «Это помолвка?», «Кто счастливчик?».

Сама Вера хранит молчание, что только подогревает интерес. Год назад её связывали с 29-летним манекенщиком Иваном Козаком. Она публиковала загадочные фото таинственного мужчины, но имени не называла. Теперь поклонники строят догадки — тот же ли это кавалер или совершенно новый герой?

Однако даже эти слухи не спасают Брежневу от главной проблемы — потери профессиональной идентичности. Бывшая солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская, кстати, продолжает активную концертную деятельность и не даёт поводов забыть о себе. А вот Вера пока остаётся в подвешенном состоянии: то ли ищет себя заново, то ли отчаянно пытается удержаться на плаву в мире, где её некогда оглушительный успех остался в прошлом. Что ждёт артистку дальше — возвращение к русскоязычной аудитории, полноценный украинский альбом или очередная неожиданная метаморфоза, — пока неясно.