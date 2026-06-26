Риелторы оценили шансы продать замок Пугачевой за полмиллиарда рублей

Стоимость подмосковного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ) в 500 миллионов рублей абсолютно не соответствует рыночным реалиям, а сама недвижимость рискует навсегда остаться неликвидной. Такое мнение в эксклюзивном комментарии изданию aif.ru высказал риелтор Константин Муравьев.

Специалист отметил, что даже с учетом дорогого ремонта озвученная цифра на особняк в деревне Грязь выглядит совершенно нереальной. При этом долгое отсутствие должного ухода за особняком станет для потенциальных покупателей весомым поводом требовать существенную скидку.

Главной проблемой риелтор считает не столько физическое состояние здания, сколько его эстетическую и функциональную устарелость. По словам риелтора, молодежь считает подобные архитектурные излишества кринжем, а здравых людей, готовых жить в таком доме-замке, практически не существует.

Муравьев добавил, что приобрести такую недвижимость сможет разве что преданный фанат певицы, и то вряд ли за запрашиваемую сумму. Здания в подобном стиле возводились в девяностые или начале двухтысячных годов, поэтому сейчас они вызывают у окружающих только смех и чувство неловкости.

Между тем в Москве суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».