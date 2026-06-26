Участник «Фабрики звезд» назвал колхозным популярное российское шоу

Бывший участник культовой музыкальной программы «Фабрика звезд», певец и продюсер Михаил Гребенщиков назвал колхозным шоу «Алена, блин!» популярной журналистки Алены Жигаловой. Мнением он поделился в беседе с проектом «За деньги», выпуск вышел на YouTube.

Артист высказался о Жигаловой, комментируя ее беседу с певцом Ираклием Пирцхалавой, с которым у Гребенщикова летом 2025 года был конфликт. По словам певца, Пирцхалава на интервью лгал о произошедшем. Гребенщикова возмутил тот факт, что журналистка в своем шоу не привела альтернативную точку зрения.

«У "Алены, блин!" это непрофессионально по журналистике. Это какая-то колхозная журналистика. Да, мы с тобой дружим, междусобойчик, давайте (...) нагадим человеку в душу, не спросив его мнения вообще», — возмутился Гребенщиков. Он добавил, что Жигалова не связывалась с ним, чтобы осветить конфликт с разных сторон.

Об инциденте с Гребенщиковым и Пирцхалавой стало известно в августе 2025 года. Конфликт произошел на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». По версии Гребенщикова, Пирцхалава начал эмоционально критиковать организацию мероприятия, а затем без какой-либо причины напал на него. Пирцхалава заявлял, что «остановил наглого наркомана, который курил в общественном месте».

При этом суд оштрафовал Пирцхалаву на 15 тысяч рублей за побои.