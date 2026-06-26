Певица Жасмин помогла 22 семьям, пострадавшим от наводнения в Дагестане

Певица Жасмин оказала помощь 22 семьям, которые пострадали от наводнения в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее представителей.

Источник сообщает, что Жасмин арендовала жилье и оплатила ремонт 22 семьям из Дагестана. Кроме того, она купила автомобиль для пенсионера из Мамедкалы. Сама Жасмин 25 июня посетила Махачкалу, где встретилась с пострадавшими от наводнения.

Как объяснила одна из пострадавших, в ее доме все еще продолжается восстановление, поэтому семья была вынуждена переехать в съемное жилье.

«Сейчас мы находимся в съемном жилье, которое оплачено с помощью певицы Жасмин. До конца строительства мы останемся там. Столько времени мы оставались почти на улице, я не знала, куда идти! У меня внуки, девочка больная. Строители стараются успеть вовремя, до сентября. Они сказали, что пока девочке операцию делают, мы построим вам дом», — заявила она.

Напомним, что в марте 2026 года в Дагестане произошло масштабное наводнение.