Участница «Битвы экстрасенсов» высказалась об Анне Седоковой

Дарья Миронова, участница проекта «Битва экстрасенсов», высказалась о личной жизни Анны Седоковой. В беседе с Общественной Службой Новостей она дала певице довольно мрачное определение, окрестив её «чёрной вдовой». Экстрасенс убеждена, что избежать одиночества артистка сможет лишь в том случае, если уйдёт в монастырь как минимум на 40 дней.

Миронова настаивает, что судьба всех потенциальных поклонников Седоковой будто бы предопределена — их ждёт та же участь, что и её бывшего мужа Яниса Тимма.

«Анна — чёрная вдова, несущая смерть потенциальным ухажёрам», — заявила финалистка шоу.

Как утверждает Дарья, избежать этого певица способна только через 40‑дневное послушание. Более того, по словам экстрасенса, будущим женихам Седоковой стоит заранее позаботиться о «сильной магической защите».

Ранее Анна Седокова упала во время собственного выступления. Примечательно, что это произошло после того, как к певице на сцену вышел поклонник с огромным букетом цветов.