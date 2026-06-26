Раскрыт заработок Анастасии Макеевой на своей музыкальной компании

Актриса Анастасия Макеева заработала на своей музыкальной компании 771 тысячу рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка успешно запустила собственный бизнес в ноябре 2024 года. Тогда она зарегистрировала ООО «ПЦ "Крылья"». За первый год работы выручка фирмы составила 925 тысяч рублей, а чистая прибыль — 771 тысяча рублей.

Основным видом деятельности фирмы являются звукозапись и издание музыкальных произведений. Макеева является единственным учредителем компании, а с января 2025 года должность гендиректора занимает ее муж Роман Мальков.

Ранее Макеева рассказала, что муж часто радует ее подарками, а на Новый год удивил кольцом с бриллиантом 1,5 карата. По словам актрисы, это самый крупный бриллиант в ее жизни.