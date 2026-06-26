Гребенщиков высказался об уехавшей из России Пугачевой

Бывший участник проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков высказался об уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) певице Алле Пугачевой. Мнением об артистке он поделился в подкасте «За деньги».

Исполнитель пошутил, что на протяжении шести лет работал с Примадонной, но теперь никому нельзя об этом говорить. По его мнению, у Пугачевой могут возникнуть трудности с возвращением на Родину после неоднозначных высказываний.

«Я считаю, что она наговорила неожиданно очень много противоречивых фраз в адрес страны, которая ее породила. Очень трудно ей будет вернуться», — заявил Гребенщиков.

Михаил отметил, что статус Пугачевой определяется отсутствием подобных ей личностей в современном российском шоу-бизнесе.

«Допустим, она остается великой певицей. А вот ее нет, кто у нас сейчас великая певица? У нее была программа: что ни диск, то золото. А сейчас нет долгоиграющих песен, узнаваемых людей», — добавил он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новом образе Аллы Пугачевой и назвал ее главную ошибку. Он признался, что иронично относится к попыткам певицы «омолодиться» и перезапустить карьеру.