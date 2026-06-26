Госпитализация, карьера и пять детей: как живет Мария Порошина

Актриса Мария Порошина попала в больницу. News.ru рассказал, что об этом известно и как прославилась артистка.

Проблемы со здоровьем

Накануне СМИ сообщили, что артистка попала в больницу после ишемической атаки. По информации источника, Порошина почувствовала себя плохо накануне. Также у актрисы выявили проблемы с давлением и щитовидной железой. В настоящее время медики продолжают оказывать ей необходимую помощь.

Путь к популярности

Мария Порошина родилась 1 ноября 1973 года в Москве. Ее отец был танцором ансамбля «Березка», а мать — оперной певицей. Когда родители развелись, мать вышла замуж за актера Дмитрия Назарова. Тот с теплотой относился к падчерице и помогал развиваться.

После окончания средней школы Мария поступила в Школу-студию МХАТ, но через два года была отчислена «за профессиональную непригодность». Затем она поступила и окончила Щукинское училище.

Актриса прославилась благодаря сериалу «Всегда говори "всегда"». Позднее она снялась в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре», а в 2008 году получила «Золотой орел» за роль в картине «На пути к сердцу». Всего за свою карьеру Порошина появилась почти в 80 фильмах.

Личная жизнь

Актриса Мария Порошина воспитывает пятерых детей. Первую дочь Полину она родила в 1996 году от актера Гоши Куценко — артисты прожили вместе пять лет. Артист позднее заявлял, что вина за расставание лежит на нем.

«Меня соблазнили. Тогда я практически не пил и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: "Дурак! Кто же о таком рассказывает?" Она тогда была молодец, не стала меня прощать, и мы расстались», — объяснил он.

Первым официальным супругом Порошиной стал актер Илья Древнов. Они прожили вместе 17 лет. В браке у артистов родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира. Уже после расторжения брака она родила сына Андрея, вписав родителем Древнова, однако последний оспорил этот факт через суд.

В 2024 году появилась новость, что Мария Порошина снова вышла замуж. Поклонники предположили, что новым супругом Порошиной стал Ярослав Бойко, с которым у нее теплые и близкие отношения. Сама артистка предпочитает не комментировать свою личную жизнь и не раскрывает тайну.