Пригожин высказался о борьбе Молдавии с российскими артистами

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение молдавских властей создать список российских артистов, которым не рекомендуется приезжать в страну. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Пригожин назвал неправильным решение министерства культуры Молдавии.

«Это плохо и неправильно. На Западе запрещали русский язык, но он живет даже среди тех, кому запретили выступать на территории РФ. Я не понимаю тех, кто запрещает. Язык запретить невозможно, уничтожить нацию невозможно», — считает он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал молодых артистов подарить новую жизнь некоторым хитам 1990-х. Он отметил, что будет отлично, если кто-то вновь сделает эти песни популярными.