Сарик Андреасян намерен экранизировать «12 стульев»

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что экранизирует «12 стульев». Как сообщает Starhit, об этом он заявил в своих социальных сетях.

Андреасян опубликовал обложку будущего фильма. Съемки начнутся в следующем году — весной 2027 года. При этом сценарий будущей картины пока находится в разработке.

«Ваши мысли: кто мог бы быть на сегодняшний день лучшим Бендером и Воробьяниновым?», — добавил Сарик.

Напомним, что в последние годы Андреасян занимается экранизацией российской классики. Он выпустил картины «Онегин», «Сказка о царе Салтане». Кроме того, сейчас в работе у режиссера находится фильма «Война и мир», премьера которого намечена на 2027 год.