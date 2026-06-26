Директор Серова отреагировал на шокирующие слухи о певце

Ранее в прессе писали, что 75-летнему музыканту запретили дальние перелеты. Из-за этого Александр якобы отменил выступление в Таиланде.

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Сегодня днем в прессе поползли тревожные слухи о здоровье Александра Серова. Журналисты, ссылаясь на свои источники, заявили, что музыканту якобы запретили дальние перелеты. Сообщалось, что у него проблемы с сосудами на ногах — может даже оторваться тромб. Именно из-за этого Серов уже отменил гастроли в Таиланде, Марокко и Израиле.

Директор певца Александр Федорков оперативно отреагировал на данные публикации СМИ. В беседе с изданием «Абзац» он назвал новости фейком. По его словам, о туре в Таиланд даже речи никогда не шло.

«Это какая-то вообще ерунда. Нет планов на Таиланд. Не было даже ничего рядом. Все нормально, все хорошо со здоровьем», — подчеркнул представитель Серова.

Федорков добавил, что в команде 75-летнего исполнителя работают профессиональные медики. Именно они следят за его состоянием и принимают решения. При этом директор признал, что от затяжных путешествий Александр действительно отказывается. Но дело вовсе не в критическом состоянии, а в банальной усталости от долгих перелетов.

Напомним, в начале апреля Александр Серов пропустил 33-летие своей дочери Мишель. Тогда тоже ходили разные слухи. На самом деле звездный отец не приехал на праздник из-за важной деловой встречи. При этом он сделал для именинницы все, что требовалось.