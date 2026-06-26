У Айзы обнаружили серьезную болезнь

Блогерша Айза заявила, что у нее обнаружили болезнь желудка. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Айза ответила на критику из-за своей худобы и призналась, что частично в этом виноваты проблемы со здоровьем. Сейчас она проходит лечение: пьет серьезные препараты и сидит на строгой диете без мучного и сладкого.

«И чтобы вы совсем не переживали, я работаю с психотерапевтом (она же психиатр) четвертый год, и у меня нет РППП и анорексии. Спасибо за ваше беспокойство!», — добавила блогерша.

При этом она отметила, что никогда не была склонна к полноте и даже в беременность ее максимальный вес составлял 64 кг.