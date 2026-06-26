Семенович обратилась с призывом к женщинам

Артистка Анна Семенович высказалась о женщинах трудоголиках. На шоу «12 вопросов», выпуск которого доступен на платформе «VK Видео», знаменитость заявила, что работа ни в коем случае не должна быть в ущерб семье.

По словам Семенович, женщины не должны полностью зависеть от мужчины, однако с головой уходить в карьеру нельзя.

«Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с выпяченным языком… Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью», — заявила она.

Артистка подчеркнула, что не обязательно заниматься бытом с утра до ночи, а в некоторых случаях стоит взять помощницу по дому. Это даст время, которое можно будет провести с близкими.

Также Анна подчеркнула, что если женщина зарабатывает на уровне своего мужчины, то и он должен выполнять домашние обязанности наравне с ней.