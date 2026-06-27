Мама Гарика Харламова снялась в купальнике на отдыхе в Сочи

Мама шоумена Гарика Харламова отправилась в отпуск и решила провести летние каникулы не за границей, а на российском курорте.

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63-летняя Наталья Игоревна выбрала Сочи, откуда поделилась солнечными кадрами. В личном блоге Харламова показала фотографии с прогулок по городу и с морского побережья. Для пляжного отдыха она выбрала чёрный раздельный купальник, в котором позировала у моря.

Мама артиста призналась, что особенно любит лето и теплую погоду. Свои впечатления от поездки она выразила цитатой из песни исполнителя Трофима: «Я готов расцеловать город Сочи».

Напомним, личная жизнь мамы Гарика Харламова складывалась непросто. С первым мужем Игорем она стала мамой в 19 лет.

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После развода родителей Гарик, будучи подростком, уехал вместе с отцом в США, однако спустя несколько лет вернулся в Россию.

Недавно Наталья сообщила о смерти своего второго мужа Гочи Мелании. В 1999 году она родила от него дочерей-близнецов Алину и Екатерину. Гарик Харламов поддерживает теплые отношения с младшими сёстрами и часто рассказывает о близких.

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