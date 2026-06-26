У замка Пугачевой и Галкина* могут возникнуть новые проблемы

После пяти лет без должного ухода замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в Подмосковье приходит в упадок, однако он может пережить период простоя лучше других построек. Как сообщает aif.ru, о том, что будет со зданием рассказал агент по недвижимости Константин Муравьев.

По его словам, если говорить про обычный классический дом, построенный без «супер-мега-технологий», то за пять лет простоя он всегда начинает понемногу разрушаться. Однако замок Пугачевой строился давно и, возможно, в те годы работы проводили более качественно. По этой причине ничем катастрофическим это не обернется. Однако полностью избежать последствий не удастся.

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«Конечно, из-за проблем с вентиляцией в некоторых помещениях может появиться плесень, отсыреть и начать разрушаться отделка. Но чтобы замок начал сильно сыпаться — вряд ли. Первое, что приходит в негодность в таких случаях, — это крыша, санузлы и помещения без вентиляции. Облицовка дома тоже начинает страдать», — заявил эксперт.

Муравьев добавил, что окончательные выводы можно сделать только после технической экспертизы.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.