Солистка "Маша и медведи" выиграла суд из-за песни "Земля" в шоу "Голос"

Останкинский суд Москвы взыскал 300 тыс. рублей в пользу солистки группы "Маша и медведи" Марии Макаровой за незаконное использование ее песни "Земля" в телешоу "Голос". Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с АО "Первый канал" денежную компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований - отказать", - сказано в документе.

Причиной иска артистки стало использование кавер-версии песни "Земля" в выпуске 13-го сезона шоу Первого канала "Голос". После этого выступление с исполнением этой композиции было размещено на сайте и в соцсетях проекта. По словам Макаровой, она не разрешала трансляцию этой песни для неограниченного круга лиц, а также ее перепевку. Кроме того, в рамках лицензионного договора с Российским авторским обществом (РАО) артистка не предоставляла третьим лицам, в том числе участникам шоу, права использовать ее песню без согласия.

Как сказано в заявлении солистки "Маша и медведи", эта песня используется в фильме "Брат 2" и администрация телешоу знала об этом и использовала композицию для поднятия рейтинга своего шоу и получения дохода от размещения рекламы.

"Согласие автора на использование произведения получено не было, композиция была доведена до всеобщего сведения без законных на то оснований", - сказано в решении суда.

Там отмечается, что в сумму компенсации Макаровой входят моральный вред и судебные издержки.