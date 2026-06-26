Актер Николай Добрынин рассказал об опасных трюках на съемках

Актер Николай Добрынин признался, что получил множество травм на съемках, так как старался самостоятельно выполнять трюки, в том числе и падал с лошадей и прыгал из окон. Его слова приводит News.ru.

Добрынин отметил, что в кино для сложных сцен есть профессиональные каскадеры, но он хотел делать трюки сам.

«Почти всю жизнь по своей глупости делал сам», — признался актер.

По его словам, он сам и прыгал, и падал с лошадей, поездов, этажей и даже на автомобили. И часть трюков оборачивалась травмами. При этом и сейчас артист готов выполнить трюк, если поймет, что способен это сделать.

Ранее режиссер «Трех мушкетеров» Георгий Юнгвальд-Хилькевич вспомнил о том, что актер Михаил Боярский дважды прыгал в стог сена с высоты пятого этажа. Боярский объяснял, что во время первого прыжка «ничего не понял», поэтому решил попробовать снова. По мнению режиссера, артист просто проверял себя на прочность.