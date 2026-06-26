Рената Литвинова пропала в Париже

Рената Литвинова четыре года назад переехала в Париж. Актриса купила роскошную 100-метровую квартиру в самом центре столицы Франции. Недвижимость звезды оценивается в 300 миллионов рублей.

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Сниматься в кино актриса перестала, но активно вела соцсети, рассказывая о заграничной жизни. Однако уже вторую неделю Литвинова не выходит на связь. В ее блогах тишина — нет ни постов, ни сторис. Последнюю запись Рената сделала 11 июня.

Обеспокоенные поклонники бьют тревогу, оставляя Литвиновой сообщения в надежде узнать, что происходит с актрисой.

"Рената Муратовна, мы скучаем! Какие новости у вас? Как вы?" — пишут люди. Но сообщения остаются без ответа.

Напомним, в России у звезды сериала "Граница. Таежный роман" осталась старенькая мама. Актриса старается ее навещать, однако делает это тайно.

Рената Литвинова сделала печальное заявление

Зарабатывает Литвинова гастролями по миру со своим спектаклем. Недавно она обратились к поклонникам с печальным заявлением. Актриса отменила выступления в Израиле. По словам Ренаты, она не привезет свои спектакли в эту страну в связи с войной. Для звезды экрана этот спектакль является единственным источником дохода. В постановке актриса пьет шампанское, ругается с соседкой, разговаривает с кактусом и голубем.