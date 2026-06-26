Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) осудил удаление сервисов VK из магазина приложений App Store. Как сообщает РИА Новости, он связал это с попыткой заглушить голос россиян и заставить их замолчать.

Shaman заявил, что в современном мире существуют два фронта: на одном слышны выстрелы, а на другом пытаются заглушить «главное оружие человека» — его голос.

«На протяжении нескольких лет враги блокируют нам аккаунты на видеоплатформах, ограничивают доступ к российским приложениям, а сегодня под удар попала одна из крупнейших технологических корпораций — VK», — добавил он.

Дронов напомнил, что России запрещают выступать с национальным флагом на международной арене. Таким образом, на Западе делают все, чтобы «мы замолчали», однако россияне на сдадутся.

В России назвали политизированным удаление приложений VK из App Store

Shaman также напомнил, что Россия уже сталкивалась с подобными попытками — когда в 2024 году YouTube заблокировала каналы российских артистов.