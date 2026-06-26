Елене Товстик запретили выезд за границу

Бывшей супруге миллиардера Романа Товстика Елене временно запретили выезд из России. Ограничение введено в рамках исполнительного производства, связанного с исполнением установленного судом порядка общения бизнесмена с детьми. Об этом рассказал адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко.

По его словам, судебное решение о встречах отца с детьми исполняется не в полном объеме. В связи с этим приставы приняли решение временно ограничить женщине право на выезд за пределы страны.

— В связи с его нарушением ведется исполнительное производство. В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации, — заявил Рябченко.

Представитель бизнесмена также утверждает, что Елена неоднократно ограничивала общение бывшего супруга с детьми, переставая отвечать на сообщения и блокируя его. По словам адвоката, эти обстоятельства, как и переписка сторон, будут представлены суду, передает «КП».

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