Участник КВН и «Дома-2» затравил в Сети девушку за ее внешность

Актер Никита Шалюков, известный по участию в проектах КВН и «Дом-2», затравил в Сети девушку за ее внешность. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Скандал развернулся в комментариях под роликом 26-летней Анастасии, которая вместе с мужем недавно переехала в США. В нем девушка рассказала об опыте аренды жилья в другой стране. 36-летний Шалюков в комментариях высмеял Анастасию, заявил, что она говорит в нос и посоветовал ей купить «Називин». На этом он не остановился и позже оскорбил родителей блогерши, посоветовал ей поправить грудь и не рожать детей.

В беседе с Telegram-каналом артист заявил, что первый комментарий оставил в качестве шутки и ничего обидного в нем не видит, а девушка якобы первая стала переходить на личности, вследствие чего и получила порцию оскорбительных комментариев. Шалюков добавил, что Анастасия якобы специально удалила свои комментарии, оставив только его.

Ранее депутаты Государственной думы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект о введении административных штрафов за буллинг и кибербуллинг. Согласно документу, размер такого штрафа может составить до 500 тысяч рублей.

С подобной инициативой уже выступали депутаты от партии ЛДПР в августе прошлого года. Они предложили ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга. По мнению автора инициативы Бориса Чернышова, это позволит снизить уровень агрессии в образовательных учреждениях.