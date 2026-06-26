Брэд Питт одержал важную победу в затянувшейся войне с Анджелиной Джоли

Брэд Питт одержал важную победу в затянувшейся «винной войне» с Анджелиной Джоли: подробности
Брэд Питт одержал важную победу в затянувшемся судебном разбирательстве с бывшей супругой Анджелиной Джоли вокруг винодельни. Теперь миллиардер, выкупивший долю актрисы, будет вынужден встретиться с актёром в зале суда. Об этом сообщает RadarOnline.
Речь идёт о сделке по продаже 50 % доли Джоли в компании Château Miraval за 64 миллиона долларов. Покупатель, бизнесмен Юрий Шефлер, настаивал, что не принимал значимого участия в этой сделке. Однако Апелляционный суд Калифорнии вынес решение, позволяющее вызвать миллиардера в суд штата и допросить его в присутствии адвокатов Питта.
Теперь Шефлеру предстоит раскрыть все детали сделки: суду необходимо выяснить, что на самом деле происходило за кулисами и какую роль в этом сыграл сам бизнесмен.
Спустя пять лет после тяжёлого расставания пары в 2016 году, Питт захотел выкупить долю Джоли в винодельне. Переговоры не увенчались успехом, а в июле того же года калифорнийский судья дал Джоли разрешение на продажу её доли. Узнав, кто стал покупателем, Питт пришёл в ярость.
Источник также предположил, что этот шаг мог стать местью после напряжённого спора об опеке над шестью детьми пары.
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