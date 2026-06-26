Брэд Питт одержал важную победу в затянувшейся войне с Анджелиной Джоли

Брэд Питт одержал важную победу в затянувшемся судебном разбирательстве с бывшей супругой Анджелиной Джоли вокруг винодельни. Теперь миллиардер, выкупивший долю актрисы, будет вынужден встретиться с актёром в зале суда. Об этом сообщает RadarOnline.

© Super.ru

Речь идёт о сделке по продаже 50 % доли Джоли в компании Château Miraval за 64 миллиона долларов. Покупатель, бизнесмен Юрий Шефлер, настаивал, что не принимал значимого участия в этой сделке. Однако Апелляционный суд Калифорнии вынес решение, позволяющее вызвать миллиардера в суд штата и допросить его в присутствии адвокатов Питта.

Теперь Шефлеру предстоит раскрыть все детали сделки: суду необходимо выяснить, что на самом деле происходило за кулисами и какую роль в этом сыграл сам бизнесмен.

Спустя пять лет после тяжёлого расставания пары в 2016 году, Питт захотел выкупить долю Джоли в винодельне. Переговоры не увенчались успехом, а в июле того же года калифорнийский судья дал Джоли разрешение на продажу её доли. Узнав, кто стал покупателем, Питт пришёл в ярость.

«Анджелина знала, что Брэд не хочет продавать её долю в Miraval Шефлеру. Между ними существовала договорённость о праве преимущественной покупки, поэтому продажа за спиной у Брэда была намеренной», — подчеркнул инсайдер.

Источник также предположил, что этот шаг мог стать местью после напряжённого спора об опеке над шестью детьми пары.

Читайте также: Папарацци засняли Анджелину Джоли с обновлённой причёской