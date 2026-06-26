Детально восстановлен последний день жизни Майкла Джексона

Накануне 17 лет исполнилось со дня смерти Майкла Джексона — самому горестному дню для поклонников поп-короля по всему миру. Внезапный уход певца из жизни вызвал беспрецедентный шок у фанатов по всему миру. Многие до сих пор в деталях помнят тот день, когда не стало одного из величайших артистов всех времён. А в годовщину смерти эксперты и биографы Майкла детально восстановили его последний день жизни — об этом пишет RadarOnline.

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Как это ни банально, но 24 июня действительно ничего не предвещало беды. Все, кто видел Джексона в тот день, вспоминают, что он был бодр и в предвкушении своего большого концерта — перед смертью состоялась последняя полноценная репетиция шоу.

Последний день, пишет Radar, начался для Майкла, как и тысячи других: он был в разгаре подготовки к шоу This Is It, и это занимало все его мысли. В тот день Майкл долго спал из-за поздних репетиций. Проснувшись, он спустился пообедать вместе со своими детьми — это стало последней семейной трапезой Джексонов.

Майкл попросил своего повара Кай Чейз приготовить что-то лёгкое, перед едой он помолился. Позднее Чейз вспоминала, что Джексон выглядел очень энергичным и пребывал в приподнятом настроении.

Примерно в семь вечера Майкл отправился на последнюю репетицию — в тот день дорабатывали визуальную часть шоу. Музыканты и танцоры уже ждали артиста на площадке. В девять вечера Джексон спел свои хиты — Billie Jean, Smooth Criminal и She's Out Of My Life, а примерно в полночь репетиция была окончена. Финальной стала Earth Song, после исполнения которой певец поблагодарил команду словами «Да благословит вас Бог» и отправился домой. Те, кто работал с ним в тот вечер, до сих пор вспоминают, что Майкл был очень бодрым и не подавал никаких признаков усталости.

Когда Джексон вернулся домой, его личный доктор Конрад Мюррей уже был в особняке. В 3 часа ночи медик дал Майклу успокоительное, которое не сработало. Тогда артист попросил ещё дозу, но всё безуспешно. В 5 утра Майкл продолжал бодрствовать и очень переживал из-за этого. Мюррей тоже понимал, что важно выспаться и быть готовым к предстоящим концертам. Он дал Макйлу «ещё кое-что», но это не помогло — в 7 утра Джексон по-прежнему не спал.

Примерно в 10 часов артист попросил у Конрада лекарство, к которому очень пристрастился к тому моменту. Позднее врач рассказывал полиции, что давно начал беспокоиться на этот счёт и надеялся «отучить» Джексона от препарата. Поп-король называл это средство молоком.

«Мне нужно молоко, я знаю, что оно подействует», — передаёт Radar его слова.

Примерно в 10:30 Мюррей ввёл разбавленную дозу препарата, и Майкл наконец уснул. Медик вышел в туалет, а, вернувшись, обнаружил Джексона без признаков жизни.

Согласно общедоступным данным, Мюррей тут же принялся делать искусственное дыхание — в этот момент в комнату вошли дети Джексона, Принс и Пэрис. Увидев, как врач пытается спасти отца, они расплакались.

Поняв, что он бессилен, Мюррей позвонил в скорую — врачи прибыли примерно в 12:27. К тому моменту Майкл не дышал и у него не было пульса. Попытки реанимировать поп-короля оказались безрезультатными. В 13:07 его доставили в медицинский центр Лос-Анджелеса, а уже к 14:45 Майкл Джексон был объявлен мёртвым.