Александру Серову запретили долгие перелеты

Певцу Александру Серову запретили дальние перелеты. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за больных сосудов на ногах высок риск, что во время долгого полета у артиста оторвется тромб.

По информации канала, 75-летнему Серову пришлось отказаться от концертов в Таиланде, поскольку перелет туда занимает девять часов. Сухой воздух, перепады давления и неподвижное положение могут провоцировать тромбоз. Формально безопасны только быстрые рейсы, до шести часов, с обязательным приемом препаратов.

На фоне рекомендаций врачей Серов отказывается и от более коротких рейсов — например, он не решился на пятичасовые перелеты в Марокко и Израиль ради закрытых мероприятий. Вылеты часто задерживают, а суммарное время вместе с ожиданием музыканту выдерживать тяжело.

Гонорар за зарубежное выступление у Серова оценивается в 5 млн рублей, однако гастроли интересуют его все меньше. Концертный директор объяснил, что певец сосредоточился на здоровье, а денег у него достаточно, чтобы выбирать интересные предложения точечно. Сейчас он принимает заказы только в России.