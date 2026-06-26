Прохор Шаляпин рассказал про обиду на Киркорова

Певец Прохор Шаляпин признался, что не забыл обиду на певца Филиппа Киркорова. Об этом он сказал в интервью для проекта «В гостях у Ханги» на платформе «VK Видео».

Шаляпин попал на «Фабрику звезд» в 22-летнем возрасте. На проекте он сперва столкнулся с нежеланием продюсера Виктора Дробыша работать с ним, а после и с кознями Филиппа Киркорова. Прохор считает, что его просто решили убрать из телевизора по указанию ряда знаменитостей, в том числе и артиста.

«Мне сейчас 42, я эти 20 лет мог бы гастролировать, записывать песни, у меня был бы свой хит, но мне просто руки-ноги связали, рот заклеили и в кладовку поместили», — признался Шаляпин.

По мнению артиста, Киркоров увидел в нем «какое-то зерно мышления» и «мини-копию себя», после чего побоялся конкуренции.

«Он не должен был меня поддерживать, но и не мешал бы. Не надо было звонить и гадости говорить про меня — мне потом этот человек все рассказал», — поделился Шаляпин.

Артист считает, что в первом эшелоне звезд шоу-бизнеса много порядочных и достойных людей, вроде Стаса Михайлова и Григория Лепса, однако те, кто состояли в «клане Пугачевой», пользовались рычагами дружбы и вели себя не слишком достойно. При этом Прохор понимает, что ему пора мириться с Филиппом Киркоровым, а не ругаться с ним из-за того, что было 20 лет назад.