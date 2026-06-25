Глеб Калюжный пожаловался, что не может избавиться от армейских привычек

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный пожаловался журналистам News.ru, что пока не смог избавиться от привычек, приобретенных во время службы в армии.

По данным портала, артист рассказал о том, как возвращается к гражданской жизни, на премьере семейной комедии «Дед Фомич».

Калюжный заметил, что во время срочной службы, которую проходил в Семеновском полку, он вставал в 6 утра. Привычка подниматься в это время осталась и после демобилизации, в связи с этим он мечтает хоть раз выспаться.

«Ранний подъем — просыпаюсь в шесть утра. Не было ни одного выходного», — уточнил актер.

Напомним, что Глеб Калюжный родился в 1998 году в Москве, сниматься начал в 2015. В его активе — съемки в проектах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3», «Трудные подростки».

В марте 2025 года против него было возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Калюжный рассказал о жизни после армии

27 мая стало известно, что 26-летний актер все же ушел в армию. В одном из последних интервью перед отправкой в часть он рассказал, что предстоящий годовой перерыв в карьере его не пугает — напротив, надеется отдохнуть от съемок.