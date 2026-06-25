Фанаты призывают Рианну расстаться с A$AP Рокки из-за его шутки на концерте

Рэпер A$AP Rocky оказался в центре скандала после неоднозначного заявления на концерте в Финиксе (США) в рамках тура Don’t Be Dumb. Слова артиста вызвали резонанс в соцсетях: часть поклонников сочла высказывание крайне неуважительным по отношению к женщинам и к самой Рианне — партнёрше музыканта, с которой они воспитывают троих детей.

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Критику вызвала шутка музыканта, которая многим показалась неуместной. Во время выступления A$AP Rocky обратился к женской части аудитории со словами: «Слава богу, вы не знали меня, когда я был холост». Впрочем, оскорбились не все — некоторые зрители, присутствовавшие на концерте, встретили её одобрительными возгласами.

Часть фанатов тем не менее настаивает, что для отца троих детей и мужчины в серьёзных отношениях подобное высказывание неуместно. Нашлись и те, кто призывал Рианну обратить внимание на поведение партнёра и немедленно с ним расстаться.

Рианна, по всей видимости, не придаёт скандалу в Сети большого значения. В среду певицу заметили во время шопинга в Беверли‑Хиллз: как пишет Daily Mail, она непринуждённо рассматривала товары в люксовых магазинах и выглядела расслабленной.