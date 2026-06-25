Решетова намекнула, что Симона сломала их союз с Тимати

Недавно ставшая женой 33-летнего бизнесмена Владислава Абрамяна, Анастасия Решетова впервые заговорила о своей модели поведения в роли будущей свекрови. Ее заявление о том, что она не станет вмешиваться в личную жизнь сына, выглядит прямым контрастом с историей ее отношений с Симоной Юнусовой, которая никогда не скрывала холодного отношения к модели.

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Анастасия Решетова намекнула, что мать Тимати — Симона Юнусова — повлияла на их разрыв. В новом интервью модель заявила, что в роли будущей свекрови видит себя подругой, а не контролирующей мамой: «Я точно буду свекровью‑подружкой... поддерживающей и суперрасслабленной. Уверена, что не буду надзирательницей, мамой, которая мешает личной жизни своего сына».

Ранее между Решетовой и Юнусовой были натянутые отношения: симпатии к невестке у потенциальной свекрови никогда не было, и она не раз критиковала Анастасию. Подписчики регулярно обращаются к Симоне с вопросами о бывшей невестке; иногда женщина отвечает спокойно, иногда отрезает комментаторов, отмечая, что у каждого свои проблемы. Решетова в свою очередь подчеркивает, что сын Ратмир — ее главное достижение.

Ранее стало известно, что бывшая возлюбленная известного рэпера Тимати, модель и популярный блогер Анастасия Решетова наконец-то вышла замуж, пишет Teleprogramma.org. Ее избранником стал 33-летний бизнесмен Владислав Абрамян — сын влиятельного предпринимателя, президента Всемирного армянского конгресса и главы компании «Согласие» Ары Абрамяна, чье состояние, по неофициальным данным, оценивается в миллиарды долларов.

Торжественная церемония бракосочетания прошла в одном из московских загсов. Вопреки ожиданиям многих поклонников, пара решила не устраивать масштабного праздника с сотнями приглашенных — свадьба состоялась в максимально узком кругу: на мероприятии присутствовали только самые близкие родственники и друзья молодоженов.