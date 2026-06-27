Ольга Бузова призналась, что её раздражают костыли, даже несмотря на их роскошный вид. Недавно певице подарили костыли, инкрустированные 24 тысячами кристаллов от Swarovski. Но красота, увы, не помогает.

«Я не хочу специально привыкать! Меня они бесят. Я порадовалась только когда мне их подарили, потому что они правда очень красивые, эффектные. Но я не хочу привыкать, я хочу, наоборот, злиться, что они у меня есть, чтобы как можно быстрее восстановиться», — приводит её слова «Звездач».

По словам Ольги, рана зажила, и она может выходить в свет, но дискомфорт остаётся. «Хотела снять ортез, но я его специально не сняла, чтобы в порыве случайно не согнуть коленку», — объяснила певица.

После выписки из больницы Ольга жаловалась, что «оптимизм закончился»: дома она находится одна, руки заняты костылями — даже чай не донести. Бузова вернулась к тренировкам (без нагрузки на ногу) и настроена на восстановление.