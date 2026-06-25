София Ротару лишится самого дорогого: поплатилась за плевок в Россию

Главную "хуторянку" СССР Софию Ротару сейчас совсем не видно. Уже четыре года София Ротару не появляется в России. Да и в других странах о концертах звезды ничего не слышно. От выступлений артистка отказалась по политическим мотивам. Несколько лет назад певица четко дала понять, что поддерживает свою родину Украину. Никаких громких заявлений Ротару не делала, но каждый раз, как исполнительница выходит на связь в социальных сетях, пишет свои посты на украинском языке.

Многих поклонников Софии Михайловны это задело. Артистке припомнили, что прославилась она исполняя песни российских авторов на русском языке. В соцсетях даже потребовали передать хиты Ротару молодым российским исполнительницам, мол, пусть поют, раз звезде не нужны.

Инициативу одобрил Виталий Милонов. Он отметил, что сами композиции не принадлежат Софии Михайловне.

"Это не ее песни. В основном, кстати, они написаны ещё в советские времена за бюджет Советского Союза. Даже в российское время, но всё равно мы за это заплатили, поэтому у неё нет права на песни. Ей не принадлежит ничего. Она за деньги их спела", — заявил депутат Госдумы.

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При этом на вопрос, что если сама Ротару будет против передачи ее хитов другим исполнителям, Милонов ответил категорично. "Да и плевать, а кто она такая? Она для нас не существует как субъект правоотношений. Она некая некая тень, которая там где-то находится", — заключил депутат в беседе с корреспондентом "ТВ Центра".

Отметим, что песни для Софии Ротару писал российский композитор Владимир Матецкий. В конце 1985 года он по заказу телевидения создал для Ротару и Яака Йоалы песню "Лаванда", а затем такие хиты, как "Луна, луна", "Только этого мало", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Твои печальные глаза", "Засентябрило", "Лунная радуга", "На семи ветрах" и даже визитную карточку Софии Михайловны — песню "Хуторянка".