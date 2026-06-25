Модель Анастасия Решетова впервые рассказала о планах на свадьбу. Мыслями о том, как бы бывшая Тимати хотела бы провести свое бракосочетание с Владиславом Абрамяном, она поделилась на подкасте «Без фильтров», выпуск которого опубликовали на Youtube.

Как ранее сообщали СМИ, пара решила не делать из шоу пышного торжества, отметив этот день в узком кругу семьи. На подкасте Решетова рассказала, что даже о помолвке она рассказывать не планировала — будущий муж предложил ее, чтобы «застолбить».

«Я, честно говоря, никогда не хотела свадьбу, не представляла, какой она будет. Я сейчас себя ощущаю так, как будто я в семейной жизни уже много лет живу. Будет закрытое мероприятия для самых близких людей. Скорее всего без большого количества публикаций, таким сдержанным образом», — поделилась она.

Напомним, что Решетова и Абрамян начали встречаться в 2025 году. Официально об их романе стало известно в январе 2026 года. В прошлом модель встречалась с Тимати и родила ему сына Ратмира — пара порвала осенью 2020 года.