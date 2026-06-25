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Молодой стилист Ольги Бузовой оказался серьезно болен

Никита Бородкин

26-летний стилист Ольги Бузовой Никита Карстен оказался серьезно болен. Как сообщает Starhit, парень признался, что он «проиграл» неизлечимому недугу.

Молодой стилист Ольги Бузовой оказался серьезно болен
© РИА Новости

Звездный стилист не стал уточнять диагноз, лишь заявив, что всеми силами борется за свое здоровье. Он считает себя сильным человеком и «не ноет», однако уже не первый год не может войти в ремиссию. Картсен добавил, что всю жизнь отдал карьере, однако так и не может приблизиться к своим мечтам.

«Я думаю: еще чуть-чуть надо потерпеть. Может, я делаю что-то неправильно… В потоке этого постоянного анализа у меня такая усталость от того, что все это какое-то недосягаемое для меня. Просто хотел с вами поделиться», — добавил он.

Подписчики поддержали стилиста и пожелали ему скорейшего выздоровления. Они подчеркнули, что он очень талантливый человек.