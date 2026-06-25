Молодой стилист Ольги Бузовой оказался серьезно болен

26-летний стилист Ольги Бузовой Никита Карстен оказался серьезно болен. Как сообщает Starhit, парень признался, что он «проиграл» неизлечимому недугу.

Звездный стилист не стал уточнять диагноз, лишь заявив, что всеми силами борется за свое здоровье. Он считает себя сильным человеком и «не ноет», однако уже не первый год не может войти в ремиссию. Картсен добавил, что всю жизнь отдал карьере, однако так и не может приблизиться к своим мечтам.

«Я думаю: еще чуть-чуть надо потерпеть. Может, я делаю что-то неправильно… В потоке этого постоянного анализа у меня такая усталость от того, что все это какое-то недосягаемое для меня. Просто хотел с вами поделиться», — добавил он.

Подписчики поддержали стилиста и пожелали ему скорейшего выздоровления. Они подчеркнули, что он очень талантливый человек.