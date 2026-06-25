Шаляпин признался в наличии детей

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что у него уже есть биологические дети благодаря донорству спермы.

Об этом он заявил в шоу «В гостях у Ханги».

«Физиологически я размножился, я был донором. У меня дети биологические уже есть», — поделился Шаляпин.

Артист уточнил, что не знаком с детьми и не знает, сколько их, поскольку подобную информацию запрещено раскрывать в соответствии с правилами донорства.

Поклонники Прохора Шаляпина решили, что он готов начать политическую карьеру

В том же интервью Шаляпин рассказал, что хочет стать отцом двоих и троих собственных детей, но планирует жить в отдельной квартире. Певец заявил, что полностью обеспечит жену и наследников, найдет время на общение, но потом будет уходить «спать в другой квартире».