Дворец под Петербургом и жилье в Дубае: раскрыта стоимость недвижимости Нагиева

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев владеет объектами недвижимости в разных точках мира, общая стоимость которых оценивается более чем в 700 миллионов рублей. В его портфеле — квартира в сталинской высотке, загородный дом на Новой Риге, особняк под Петербургом и апартаменты на побережье Персидского залива, передает «Звездач».

Самая внушительная инвестиция — жилье в Дубае. В 2025 году Нагиев приобрел апартаменты в пятизвездочном отеле на берегу залива. Сумма сделки превысила 300 миллионов рублей. За эти деньги актер получил три спальни, итальянскую мебель, доступ к пляжу и бассейну, а также полный пакет услуг — от консьержа до круглосуточной охраны.

В 2014 году Нагиев обзавелся домом в подмосковном поселке «Княжье Озеро». Коттедж площадью 250 квадратных метров включает гостиную, кабинет, спортзал, сауну и террасу. Сегодня такие объекты в этом поселке стоят около 77 миллионов рублей.

Под Петербургом у актера четырехэтажный особняк, который он достраивал почти с нуля. Площадь — более 600 квадратов. Изначально объект был недостроем, Нагиев переделал проект, сменил несколько бригад строителей и дизайнеров. Стоимость аналогичной недвижимости в премиум-поселках оценивается в 200 миллионов рублей и выше.

Самая старая покупка — квартира в знаменитой высотке на Котельнической набережной. Нагиев приобрел ее в начале 1990-х и несколько раз обновлял интерьер. Одна из спален была переделана в рамках телепрограммы «Идеальный ремонт» — там установили шумопоглощающие панели и зеркальный потолок. Сейчас квартиры в этом доме относятся к наиболее дорогим в центре Москвы.