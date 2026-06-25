Высмеивал бывших и ругался с Тимати: громкие скандалы Егора Крида

Всего за пару лет из неизвестного артиста Егор Крид превратился в одну из самых ярких звезд шоу-бизнеса. Однако мнения о нем разделились: одни считают идеалом красоты и талантливым певцом, а другие критикуют за капризность и пафос. Starhit вспомнил скандалы Крида в день его 32-летия.

Скандал с Black Star

Егор Булаткин родился в Пензе. Любовь к музыке он унаследовал от родственников: мама занималась вокалом, отец играл в группе, а старшая сестра была актрисой и певицей. Кроме того, будущий артист участвовал в юношеских турнирах по шахматам, ходил на футбол, теннис и баскетбол, обучался в школе с углубленным изучением английского языка.

Еще в 11 Егор стал писать собственные хип-хоп композиции. В 16 лет он завел YouTube-канал, куда выставил песню «Слово "люблю" потеряло свой смысл», на которую потом снял клип «Любовь в Сети». А позднее он получил предложение о сотрудничестве с лейблом Black Star и подписал контракт. Первые два года музыкант зарабатывал по 30-50 тысяч рублей в месяц, принося лейблу мало дохода. Крид оказался на грани расторжения контракта и реабилитировался с помощью хита «Самая-самая», став кумиром молодежи.

Уход Крида из Black Star начался со срыва выступления в Абу-Даби в 2019 году. Артист отказался выходить на сцену, заявив, что не согласен подчиняться жестким правилам и соблюдать временные рамки, поскольку он не в настроении. Певца подменили Александр Ревва и Олег Газманов. Поклонники стали говорить о «звездной болезни», а гендиректору Black Star Пашу пришлось извиняться перед организаторами фестиваля.

12 марта у Егора истек контракт с лейблом. Полтора месяца поклонники переживали, что их кумир лишиться псевдонима и прав на хиты, но в итоге артист вышел победителем и сохранил свое имя.

«За месяц до окончания контракта мне предложили выгодные условия, но я принял решение быть самостоятельным. Я это перерос: хватит сотрудничать с лейблами, я пишу песни, хочу быть сам себе продюсером. Им это вряд ли понравилось, ведь ушел их главный актив», — говорил он тогда.

В примирение путем переговоров с Тимати и коллегами верилось слабо. По слухам, сценическое имя мог выкупить Иосиф Пригожин или миллиардер Борис Ротенберг, с которым Крид якобы дружил. Тимати последнее опровергал.

«С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом, и лейбл не собирается продолжать контракт с ним», — говорил рэпер.

Позднее выяснилось, что Егора ждут новые разборки с лейблом: артист дал концерт в Ставрополье, а Black Star потребовал у организаторов мероприятия почти 1 млн рублей, посчитав его незаконным. Впрочем, проблемы с концертами у Крида были постоянно: из-за угроз он не поехал на выступление в Дагестане, не вышел на дорожку премьеры «Жары» и отменял участие на фестивале.

Вечный «холостяк»

О романах Крида ходят легенды. Первой избранницей певца стала Виктория Бурканова, которой артист посвятил трек «Любовь В Сети». После окончания школы пути пары разошлись. Впоследствии бывшую пассию музыкант представил зрителям «Холостяка»: на проекте Бурканова помогала ему определиться с выбором участницы.

На заре славы у Егора были отношения с Мирославой Карпович и Дианой Мелисон. Вместе с последней он снимался для рекламы модного бренда, но из-за ревности артиста модель решила с ним расстаться.

Самым громким для Крида оказался роман с Нюшей. Певица на тот момент уже обрела популярность, тогда как творческий путь Егора лишь начинался — музыкант чувствовал себя неуверенно и регулярно ревновал певицу. В итоге коллеги разошлись и несколько лет не общались, возобновив дружбу лишь весной 2020 года.

«Для меня эти отношения были смыслом жизни. Очень больной опыт. Я трек "Берегу" записал после тех твоих ужасных слов. Я помню, как после нашего расставания поехал к друзьям, рыдал часа два. Сквозь слезы записывал эту песню», — признавался певец в прямом эфире с Нюшей.

Отдельной главой биографии певца стало участие в шоу «Холостяк». Из всех претенденток Крид выбрал Дарью Клюкину, но в серьезность их отношений после проекта никто не поверил: слишком уж быстро молодые люди прекратили общаться.

Обвинение бывших и обращение в СК

Сперва Крид не афишировал роман с Валей Карнавал, хотя интриговал подписчиков. Вместе влюбленные улетели на отдых в Дубай, после чего начали появляться вместе. Правда, продлилось это не долго — скоро Валя начала снимать депрессивные ролики, а Крид выпустил намекающую на разрыв песню «Голос».

После этого бывшие стали публично критиковать друг друга. Валя называла парня абьюзером, а Егор заявлял, что ему разбили сердце. В один момент певец выпустил клип на трек Pu$$y Boy, где актрисы, похожие на Карнавал и Дину Саеву, предстали не в лучшем виде.

Еще один скандал случился в августе 2025 года. Екатерина Мизулина обратилась в Следком с просьбой проверить певца на предмет «развратных действий в отношении несовершеннолетних». Причиной стал концерт в «Лужниках», где Крид поцеловал танцовщицу. В ответ певец раскритиковал саму Мизулину, напомнив ей поцелуй с Shaman на глазах у детей.