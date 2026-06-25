Агата Муцениеце озвучила траты на детей

Актриса Агата Муцениеце раскрыла, сколько она тратит на содержание своих детей. Как сообщает Starhit, знаменитость призналась, что зарабатывает более 1 млн рублей в месяц, но даже с такой суммой не чувствует себя достаточно обеспеченной.

Муцениеце счастлива в браке с Петром Дрангой, который является обеспеченным человеком. Кроме того, она получает алименты от бывшего мужа Павла Прилучного.

По словам актрисы, большая часть дохода уходит на содержание детей. Она уверена, что в Москве «нужно очень много денег», особенно, если семья большая.

«Я поняла, что все свои деньги трачу на кружки, одежду, продукты, книги, оплачиваю школу детям. У меня все деньги уходят на них. Это больше миллиона рублей в месяц, ну, миллион точно», — заявила Муцениеце.

Напомним, что у Муцениеце растут трое детей. От первого мужа Прилучного у нее родились сын Тимофей и дочь Мия. Позднее, 1 декабря 2025 года, в браке с Дрангой артистка родила дочь Веру.