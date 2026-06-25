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Клава Кока «ворвалась» на чужую свадьбу

Лера Букина

Певица Клава Кока устроила сюрприз молодоженам, исполнив песню для их свадебного танца, сообщает «Звездач».

Артистка появилась на торжестве после того, как невеста написала ей в соцсетях и пригласила. Девушка не ожидала, что певица откликнется и приедет лично.

Кока призналась, что это было волнительно, но сюрприз удался. Она поблагодарила всех, кто выбирает ее песню «Как я люблю тебя» для первого танца. Певица пошутила, что «ворвалась на чужую свадьбу», и поделилась кадрами в соцсетях. Новоиспеченные супруги были явно тронуты неожиданным выступлением.

Ранее сообщалось, что Клава Кока объявила о помолвке с Димой Масленниковым. Новость вызвала широкий резонанс. Пара вместе появилась на музыкальной премии «Жара», где Кока посвятила песню жениху, а Масленников забрал ее со сцены.

Напомним, что слухи об отношениях артистки и блогера ходили несколько лет, однако те их не подтверждали, заявляя, что они просто хорошие друзья. Свадьба певицы Клавы Коки и блогера Димы Масленникова запланирована на сентябрь 2026 года.