Клава Кока «ворвалась» на чужую свадьбу

Певица Клава Кока устроила сюрприз молодоженам, исполнив песню для их свадебного танца, сообщает «Звездач».

Артистка появилась на торжестве после того, как невеста написала ей в соцсетях и пригласила. Девушка не ожидала, что певица откликнется и приедет лично.

Кока призналась, что это было волнительно, но сюрприз удался. Она поблагодарила всех, кто выбирает ее песню «Как я люблю тебя» для первого танца. Певица пошутила, что «ворвалась на чужую свадьбу», и поделилась кадрами в соцсетях. Новоиспеченные супруги были явно тронуты неожиданным выступлением.

Ранее сообщалось, что Клава Кока объявила о помолвке с Димой Масленниковым. Новость вызвала широкий резонанс. Пара вместе появилась на музыкальной премии «Жара», где Кока посвятила песню жениху, а Масленников забрал ее со сцены.

Напомним, что слухи об отношениях артистки и блогера ходили несколько лет, однако те их не подтверждали, заявляя, что они просто хорошие друзья. Свадьба певицы Клавы Коки и блогера Димы Масленникова запланирована на сентябрь 2026 года.