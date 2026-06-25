Ивлеева решила запустить собственное тревел-шоу

Блогер Анастасия Ивлеева, известная как одна из ведущих «Орла и решки», запускает собственное тревел-шоу, сообщает «СтарХит».

Первая серия снималась в Эфиопии несколько месяцев назад. В соцсетях Ивлеева опубликовала отрывки, в которых показала кадры из путешествия. В ролике блогер встречается с молодыми людьми из племени банна, которые передвигаются на длинных деревянных ходулях. Местные жители называют их «банна бойз».

Молодые люди уговорили Ивлееву попробовать встать на ходули. Блогерша сделала несколько шагов, но призналась, что ей было страшно: до этого она видела, как один из местных рухнул на землю. В шутку она сказала, что если упадет и разобьет голову — это ради зрителей.

Жители деревни ходят на ходулях не только ради забавы. Племя банна живет в саванне с высокой травой, где нужно следить за скотом. С ходулей проще заметить животных, хищников или змей. Это также обряд посвящения: умение держать равновесие показывает, что юноша повзрослел. Тренироваться начинают с раннего детства.

Подписчики Ивлеевой в комментариях отметили, что скучали по таким форматам, и вспомнили передачу «Орел и решка». Многие ждут выхода нового шоу.