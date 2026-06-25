Минюст: на счетах Макаревича хранится не более 100 тысяч рублей

Замглавы Минюста России Олег Свириденко на ПМЮФ заявил, что на спецсчетах иноагента Андрея Макаревича* хранится «не более 100 тыс. рублей», что говорит о получении им доходов через третьих лиц.

«На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича, я могу ошибиться, но там не более 100 тыс.», — цитирует Свириденко РИА Новости.

Замминистра добавил, что Макаревич мог переоформить доходы и получать средства через третьих лиц.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Макаревич может иметь около 70 объектов недвижимости в России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.