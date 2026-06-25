Юлия Гаврилина прокомментировала специфический юмор Дзюбы

Блогерша Юлия Гаврилина призналась, что у футболиста Артема Дзюбы специфическое чувство юмора. Как сообщает «Звездач», об этом она сказала во время общения с журналистами на пресс-дне шоу «Прятки» от СТС.

Девушка принимала участие в шоу вместе с футболистом. Гаврилина подчеркнула, что не «стебется» над ним, однако у него странный юмор, с которым она также сталкивалась.

«Но могу сказать хорошее в сторону Артема — он сегодня спокойный. Пока что», — пошутила блогерша.

Вместе с тем она допустила, что Дзюба может «выкинуть» нечто подобное, что делал в прошлых сезонах шоу, когда «сдавал» людей. Более того, Гаврилина уверена, что он «хочет» это сделать.

26 июня Гаврилиной исполнится 24 года. Она призналась, что пытается казаться серьезнее и сдержаннее, но пока у нее не получается.