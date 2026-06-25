«Изюминки нет»: актер Павел Трубинер об ИИ в кино

Актер Павел Трубинер высказался об использовании искусственного интеллекта в создании кино. В интервью «КП» он заявил, что это обездушивает произведения.

Он заметил, что процесс вытеснения живых людей искусственным интеллектом идет не только в киноиндустрии. Внедрение нейросетей удешевляет процесс производства, а продюсеры стремятся экономить. Однако Трубинер уверен, что на пользу лентам это не идет.

«Когда смотришь старое кино, понимаешь — вот тут декорация, сделанная руками и выстроенная живыми людьми, в этом всем есть душа, как и в артистах, одетых в красивые костюмы. В этом больше атмосферы, уникальности и естественности. А в идеально нарисованной, стерильной картинке как будто бы изюминки нет», — заявил он.

Актер также рассказал, что в последнее время не натыкался на стоящие сериальные проекты. Он допустил, что это может быть связано с общим кризисом идей или же лишь с «переходным» этапом. По мнению Трубинера, среди фильмов и сериалов есть достойные, однако так, как 30-40 лет назад, уже «никто не снимает». Павел не исключил, что свой отпечаток могли наложить и новые технологии.