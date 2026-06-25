Прохор Шаляпин задумался о детях

42-летний певец Прохор Шаляпин признался, что всерьез задумывается о детях. Как сообщает Starhit, об этом он рассказал в интервью Елене Ханге.

По словам артиста, он хочет двоих или троих. При этом у него уже есть концепция семейной жизни — он будет содержать мать и малыша, однако для себя оставит другое жилище.

«Я много работаю, с приветом уже, но моя задача — какая? Чтобы ребенок, который родится у меня, был долюбленный. Ребенку не так важно, вместе вы живете с его мамой или не вместе, на одной кровати спите или не на одной. Неважно! Потому что дети эгоисты! Ребенку главное, чтобы его любили, уделяли время, гуляли с ним, подарки дарили», — заявил артист.

В жены певец хочет взять 30-летнюю. При этом цвет глаз, волос и внешность уже не слишком заботят Шаляпина — для него главное, чтобы с избранницей было спокойно.