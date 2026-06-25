У певицы Мадонны задралось мини-платье во время Недели моды в Париже

Певица Мадонна случайно показала нижнее белье в ультракоротком платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 67-летнюю Мадонну, когда она выходила из отеля в Париже 24 июня. Певица появилась на публике в голубом мини-платье, серебристой куртке, колготках в сетку, сапогах на каблуках и очках. Когда артистку снимали фотографы, у нее задралось платье, обнажив трусы.

23 июня Мадонна стала героиней нового выпуска журнала Interview Magazine. Она предстала на обложке в молочном костюме, который состоял из жакета и юбки-карандаш. Певица также надела рубашку с бантом, кольцо и золотые серьги. Поп-исполнительница позировала в парике с небрежной укладкой и макияжем. Знаменитость была запечатлена, лежа перед ногами охраны. Автором съемки выступила фотограф Надя Ли Коэн.

Позже Мадонна посетила показ новой коллекции модного дома Saint Laurent в Париже. Она предпочла для выхода красное мини-платье из кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и розовые туфли на каблуках. Волосы певице уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.