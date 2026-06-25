В Сети требуют «отменить» певицу Mia Boyka

Пользователи соцсетей требуют «отменить» 29-летнюю певицу Mia Boyka (Мария Бойко) из-за трека «Экспонат». По их мнению, в композиции есть дискредитация женщин, поскольку текст сводит роль девушек к «красивому аксессуару». News.ru рассказал, что известно о критике и в какие еще скандалы попадала артистка.

Скандалы исполнительницы

Мария Бойко родилась 15 февраля 1997 года в деревне Захонье-2 Ленинградской области. После школы переехала в Москву, где окончила факультет бизнеса в РЭУ имени Плеханова и занялась развитием творческой карьеры.

Исполнительница периодически попадает в скандальные ситуации. Например, в 2024 году на концерте в Надыме она довела до слез восьмилетнюю девочку, осудив ее за увлечение квадробингом. В поддержку ребенка тогда выступили ряд знаменитостей, в том числе Ксения Собчак, Яна Рудковская и Егор Крид, а также некоторые правозащитники.

Во время съемок шоу «50 хейтеров» блогерша Фрося в маске кошки подошла к Mia Boyka и плюнула ей в лицо. Свой поступок она объяснила тем, что решила отомстить за унижение девочки.

В начале 2026 года Mia Boyka и певица Sabi выпустили трек «Базовый минимум». Слушатели сочли песню оскорбительной и пропагандирующей отношение к мужчинам как к «кошельку». Вскоре Бойко представила трек «Экспонат». Он оказался в топ-10 мирового чарта Genius, однако реакция на него была неоднозначной. Слушатели возмутились, что исполнительница поет о женщине как об «экспонате».

«Эти вонючие патриархальные песни, объективизирующие женщину, когда-нибудь закончатся?», — обратились пользователи соцсетей к девушке.

Сама артистка отнеслась к критике равнодушно. По ее словам, на хейтеров она совсем не обижается.

Почему Mia Boyka попадает в скандалы и как влияет на молодежь

Продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что трек «Экспонат» не является серьезным треком, а его попадание в чарт было случайным.

«Считаю, что Бойке надо ориентироваться уже на более взрослую аудиторию. Она до сих пор подыгрывает молодежи. То, что она делает сейчас, уже себя исчерпало», — заявил он.

Продюсер Сергей Дворцов считает, что скандалы благоприятно влияют на карьеру артистов — это способ привлечь внимание аудитории и заказчиков. Он добавил, что певица действительно обладает тяжелым характером.

«Бойка сложная в общении, у нее дерзкий характер. Но я всегда говорю, что шоу-бизнес — это аквариум акул. Все существуют по определенным правилам», — заявил он.

Психолог Станислав Самбурский предположил, что за годы карьеры Бойко научилась привлекать внимание, надавливая на болезненные для общества «кнопки». При этом эксперт считает, что со временем публика устанет от скандалов Марии.

Демограф Дмитрий Донской считает, что песни Mia Boyka вышли за рамки развлекательного контента и транслируют «деструктивные поведенческие программы». В песнях «Экспонат» и «Базовый минимум» любовь приравнивается к рыночной сделке. Он призвал на законодательном уровне контролировать творчество артистов — противном случае музыка может стать «демографическим оружием» против российского общества.