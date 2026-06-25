Звезда «Глухаря» Котляровский временно лишился слуха: что случилось

Владислав Котлярский, знакомый зрителям по ролям в криминально‑драматических сериалах «Глухарь» и «Карпов», временно лишился слуха — причиной стали серные пробки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным источника, 55‑летний артист решил обратиться за медицинской помощью, когда на протяжении недели ощущение заложенности в ушах с каждым днём становилось всё хуже.

Помимо снижения слуха, Котлярский страдал от головных болей и общей слабости, что доставляло ему ощутимый дискомфорт.

После осмотра отоларинголога стало ясно, что слуховые проходы оказались перекрыты скоплением серы, однако серьёзной опасности для здоровья это не представляло. После проведённой процедуры слух актёра полностью восстановился, дополнительное лечение не понадобилось. Однако потом Владислав решил пройти комплексное медицинское обследование в поликлинике.

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