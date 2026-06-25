Нурлан Сабуров продал в России свой элитный внедорожник

Комик Нурлан Сабуров продал Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей, сообщает Shot. Сделку в марте этого года оформила его супруга Диана. Она находилась в России до получения полной суммы, после чего вылетела в Казахстан на постоянное место жительства.

В России у Сабурова остался дом с участком в КП Новорижском в подмосковной Истре. Площадь участка — 1285 квадратных метров. Эксперты оценивают недвижимость примерно в 115 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в отношении Сабурова 30 января ввели запрет на въезд в Россию. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

После выдворения из России Сабуров продолжает выступать в Казахстане. Как стало известно Super, артист готов работать на частных мероприятиях у себя на родине, но его услуги стоят недешево. За 25-минутное стендап-выступление Сабуров запрашивает 10 миллионов тенге, что составляет чуть более 1,5 миллиона рублей. В такую же сумму оценивается и работа ведущим. Если заказчик захочет больше юмора, выступление можно продлить за дополнительную плату.