Ургант провел секретное торжество на дорогом курорте Казани

Телеведущий Иван Ургант провел секретное торжество в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» в Казани, сообщает Baza. Стоимость услуг шоумена составила 7,5 миллиона рублей, еще 9 миллионов заплатили за выкуп всех 50 номеров.

На мероприятие пригласили 45 гостей. Им и персоналу строжайше запретили фотографировать и разглашать имена молодоженов. Ургант вел свадьбу короткими блоками по 20 минут, помогать ему приехал соведущий из Москвы.

Праздничная программа длилась около пяти часов и завершилась выступлением группы PIZZA. Доступ на площадку жестко контролировался, фото и видео в сеть не попали.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что шоу «Вечерний Ургант» и его ведущего Ивана Урганта всеми силами пытаются вернуть на Первый канал, и 2026 год может стать решающим. До этого в газете The New York Times вышла статья, посвященная судьбе Ивана Урганта, под заголовком: «Он был королем российского вечернего эфира. Теперь он ведет дни рождения и свадьбы».

В мае 2024 года в Нидерландах разразился скандал вокруг выступления Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam. Местные парламентарии Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили запрос главе МИД королевства Ханке Брюинс Слот с требованиями разъяснений, обвинив телеведущего и журналиста в распространении «пророссийской пропаганды».