Ая из «Города 312» растрогала зрителей появлением после инсульта

В кадре артистка почти все время находится сидя — после перенесенного инсульта ей по-прежнему тяжело долго стоять и полноценно передвигаться. Для поклонников, привыкших видеть солистку энергичной и мощной на сцене, это зрелище оказалось особенно трогательным.

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная как Ая, вновь появилась на телеэкране после долгого перерыва, связанного с тяжелой болезнью. 28 июня на Первом канале выйдет выпуск шоу, героями которого станут участники легендарного коллектива. Группа, чьи песни узнают с первых нот уже почти четверть века, исполнит свои главные хиты, а зрителям предложат выбрать лучший из них.

Особое внимание в студии было приковано к Ае. Несколько лет назад жизнь певицы кардинально изменилась. Ая пережила обширный инсульт, после которого фактически заново училась двигаться, говорить и возвращаться к привычной жизни. Болезнь ударила по самому главному для артистки — возможности выступать. Из-за тяжелого состояния Назаренко пришлось взять большую творческую паузу, а в группе появилась новая солистка Диана Макарова.

При этом коллеги Аю не бросили. Участники «Города 312» не раз подчеркивали: Светлана остается частью коллектива, даже если пока не может гастролировать в прежнем режиме. В новом выпуске «До Ре» об этом говорят прямо — группа за эти годы стала для нее настоящей семьей.

«Помимо музыки, спасибо за ваши человеческие отношения. Когда с Аей случилась беда, вы сделали, на мой взгляд, все по-человечески и очень деликатно. Спасибо Бишкеку за ваши лица, за вашу музыку и за победу дружбы!» — сказал Валерий Сюткин.

В программе вспомнят и путь коллектива: как ребята из Бишкека, чей телефонный код — 312, решились покорять Москву. Тогда далеко не все верили в их успех. Одни поддерживали, другие говорили: «Да валите вы назад в свой Кыргызстан!» Но группа не сдалась — и в итоге подарила слушателям песни, без которых уже сложно представить нулевые.

Во время программы продюсер Игорь Матвиенко признался, что считает голос Аи одним из сильнейших на эстраде.

«Скажу вам честно, как на духу, для меня на всем постсоветском российском пространстве певица номер один — это Ая. Она может все», — отметил он.

В студии также вспомнили, как «Город 312» стал по-настоящему киношной группой. Их «Останусь» многие до сих пор связывают с «Дневным дозором», а сама Ая призналась, что была счастлива исполнить музыкальную тему к фильму «Викинг».

В финале выпуска Ая и Диана Макарова вместе исполнят свою песню. Для одной эта песня — часть большой сценической биографии, для другой — возможность бережно продолжить историю группы, не вытесняя человека, с которого для миллионов слушателей когда-то и начался «Город 312».