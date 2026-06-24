Никки Минаж урегулировала судебный спор на 10 миллионов долларов

Никки Минаж и Тамир Пик, подавший на рэпершу иск на 10 миллионов долларов за клевету и причинение морального вреда, достигли компромисса. Об этом сообщает TMZ. По данным издания, Пик отказался от претензий, подтвердив в письме, что его главной целью было официально оспорить поведение Минаж и добиться рассмотрения своих жалоб в суде. Теперь он считает, что достиг поставленной задачи.

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Конфликт разгорелся из‑за высказываний Минаж в сети: артистка назвала поклонника фразой «не хватает одного бутерброда до полного набора», которую тот счёл порочащей. Дело тянулось больше года — в том числе из‑за сложностей Минаж с поиском адвоката после того, как её первоначальный защитник отказался от участия.

В своих возражениях команда рэперши настаивала, что иск подан с пропуском срока давности, а также утверждала, что истец не смог убедительно доказать, что слова были адресованы именно ему.

Ранее стало известно, что Минаж рискует потерять особняк за 20 миллионов долларов из‑за инцидента семилетней давности. Оказывается, в марте 2019 года её муж якобы напал на экс‑помощника артистки Томаса Вайденмюллера. Только спустя три года, в 2022‑м, пострадавший решил обратиться в суд и выиграл. Артистку обязали выплатить ему 503 тысячи долларов в качестве компенсации.